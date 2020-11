Toni Servillo: per il New York Times è uno dei migliori attori del ventunesimo secolo (Di giovedì 26 novembre 2020) Il New York Times ha pubblicato una lista dei 25 migliori attori del ventunesimo secolo e Toni Servillo è tra questi. L’attore, conosciuto a livello internazionale soprattutto per La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, ha conquistato il settimo posto della classifica. A stilare l’elenco dei 25 talenti del grande schermo sono i due critici del NYT Manohla Dargis e A. O. Scott, che hanno deciso di fare un bilancio degli ultimi vent’anni di cinema. In quella che hanno definito come la golden age delle performance cinematografiche. I criteri della Top 25 Manohla Dargis e A. O. Scott, co-direttori della critica cinematografica del New York Times, hanno specificato che non esiste una formula per individuare i ... Leggi su iodonna (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Newha pubblicato una lista dei 25delè tra questi. L’attore, conosciuto a livello internazionale soprattutto per La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, ha conquistato il settimo posto della classifica. A stilare l’elenco dei 25 talenti del grande schermo sono i due critici del NYT Manohla Dargis e A. O. Scott, che hanno deciso di fare un bilancio degli ultimi vent’anni di cinema. In quella che hanno definito come la golden age delle performance cinematografiche. I criteri della Top 25 Manohla Dargis e A. O. Scott, co-direttori della critica cinematografica del New, hanno specificato che non esiste una formula per individuare i ...

TgLa7 : #NYT, Toni Servillo tra i 25 grandi attori del secolo - repubblica : Toni Servillo, per New York Times tra i 25 grandi attori degli ultimi vent'anni - RaiNews : L'attore occupa la settima posizione nella lista stilata dal giornale americano - LuisaRagni : RT @Radio1Rai: Riconoscimento mondiale alla bravura di Toni #Servillo dal New York Times che lo inserisce tra i 25 grandi attori del secolo… - MillaCarbo1 : Il NYT inserisce Toni Servillo fra i migliori attori del ventunesimo secolo. Per me è un BIG BIG si. -