The Voice Senior | svelate le novità e l’obiettivo share

The Voice Senior debutterà su Rai Uno questo venerdì e durante la conferenza stampa il direttore Stefano Coletta ha svelato qual è l'obiettivo di share del programma. "La serata del venerdì è molto difficile, è frammentata, sono molto accese anche le reti altre, oltre che le generaliste. Dopodiché, a prescindere dagli ascolti, sono molto contento di questo esperimento e di essere riuscito a realizzarlo in questo periodo. Contento se The Voice Senior riuscisse a raggiungere il 17% di share nella fascia 20:30-22:30 (che comprende anche Soliti Ignoti". Nel cast, come già sappiamo, tutti cantanti over 60 (fra cui anche il padre di Giorgia) ed il vincitore avrà un disco in vinile con tutte le cover che ha realizzato nel corso del programma ed un singolo in rotazione

