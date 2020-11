Tesla - Aumentano i prezzi delle Model S e X (Di giovedì 26 novembre 2020) La Tesla ha rivisto al rialzo i listini delle Model S e Model X. Ora i due Modelli costano rispettivamente 85.970 e 95.970 euro: si tratta di un aumento di 5 mila euro per tutte le versioni, dalle Long Range alle Performance e, nel caso della berlina, anche per la Plaid, proposta a partire da 141.970 euro. Confermando l'aggiornamento del listino, la Casa ha sottolineato che nessuna modifica sarà applicata ai Modelli in pronta consegna. Mezzo milione di auto. L'aumento dei prezzi potrebbe indurre diversi clienti a scegliere i numerosi esemplari già disponibili nelle concessionarie, sia per non dover attendere la consegna (si parla di tre o quattro mesi per una Tesla personalizzata), sia per risparmiare alcune migliaia di euro. Al momento si tratta di ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 26 novembre 2020) Laha rivisto al rialzo i listiniS eX. Ora i dueli costano rispettivamente 85.970 e 95.970 euro: si tratta di un aumento di 5 mila euro per tutte le versioni, dalle Long Range alle Performance e, nel caso della berlina, anche per la Plaid, proposta a partire da 141.970 euro. Confermando l'aggiornamento del listino, la Casa ha sottolineato che nessuna modifica sarà applicata aili in pronta consegna. Mezzo milione di auto. L'aumento deipotrebbe indurre diversi clienti a scegliere i numerosi esemplari già disponibili nelle concessionarie, sia per non dover attendere la consegna (si parla di tre o quattro mesi per unapersonalizzata), sia per risparmiare alcune migliaia di euro. Al momento si tratta di ...

