Se l’app del tuo Roomba non funzionava c’è lo zampino del cloud di Amazon (Di giovedì 26 novembre 2020) Un magazzino di Amazon (Foto di Paul Hennessy/NurPhoto via Getty Images)Per quasi cinque ore Amazon Web Service, il cloud del colosso dell’ecommerce, ha subìto una grave interruzione mandando offline applicazioni, siti internet e dispositivi connessi che si appoggiavano all’infrastruttura di rete. Dagli aspirapolvere Roomba ai software di Adobe. La maggior parte dei software e delle applicazioni basate sul cloud che affidano il proprio backend ad Aws hanno riscontrato un’interruzione di servizio tra le 18:23 dell’area Pacifico (le 3:23 in Italia) e le 23:45 (7:45). Nonostante l’interruzione abbia principalmente interessato il Nord America, gli strascichi dell’assenza di servizio si sono fatti sentire in tutto il mondo. Possono confermarlo, per l’appunto, i possessori di un ... Leggi su wired (Di giovedì 26 novembre 2020) Un magazzino di(Foto di Paul Hennessy/NurPhoto via Getty Images)Per quasi cinque oreWeb Service, ildel colosso dell’ecommerce, ha subìto una grave interruzione mandando offline applicazioni, siti internet e dispositivi connessi che si appoggiavano all’infrastruttura di rete. Dagli aspirapolvereai software di Adobe. La maggior parte dei software e delle applicazioni basate sulche affidano il proprio backend ad Aws hanno riscontrato un’interruzione di servizio tra le 18:23 dell’area Pacifico (le 3:23 in Italia) e le 23:45 (7:45). Nonostante l’interruzione abbia principalmente interessato il Nord America, gli strascichi dell’assenza di servizio si sono fatti sentire in tutto il mondo. Possono confermarlo, perunto, i possessori di un ...

