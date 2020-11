Scuola, possibile l’apertura il 9 dicembre? (Di giovedì 26 novembre 2020) Tutti a scuola dal 9 dicembre. È l’ipotesi su cui lavora il governo. Da una parte c’è il pressing di Movimento Cinque Stelle e Italia Viva, dall’altra i timori del Pd. La prima apertura è venuta dal premier Giuseppe Conte che non ha escluso la possibilità di riaprire tutti gli istituti e anche il ministro Speranza si è detto possibilista. «Faremo il possibile per riaprire le scuole in dicembre, dobbiamo vedere il quadro epidemiologico, valutandolo giorno per giorno. Le scuole sono e restano una priorità assoluta per il governo». Leggi su vanityfair (Di giovedì 26 novembre 2020) Tutti a scuola dal 9 dicembre. È l’ipotesi su cui lavora il governo. Da una parte c’è il pressing di Movimento Cinque Stelle e Italia Viva, dall’altra i timori del Pd. La prima apertura è venuta dal premier Giuseppe Conte che non ha escluso la possibilità di riaprire tutti gli istituti e anche il ministro Speranza si è detto possibilista. «Faremo il possibile per riaprire le scuole in dicembre, dobbiamo vedere il quadro epidemiologico, valutandolo giorno per giorno. Le scuole sono e restano una priorità assoluta per il governo».

MediasetTgcom24 : Conte: la scuola deve essere riaperta appena possibile - Ed52926520 : RT @GianlucaVacca: #scuola, per il @Mov5Stelle la strada è chiara: riapertura il prima possibile. Si migliorino trasporti e sanità per non… - Ciribini : Se esperti che si occupano di pediatria affermano pubblicamente che la scuola sia il luogo più sicuro, privo di foc… - Anna_Clousy : NON È POSSIBILE CHE OGNI VOLTA DEVO ANDARE A DORMIRE ALLE 4 E POI IL GIORNO DOPO SENTIRMI IN COLPA PER ESSERMI SVEG… - xshotinthedark : Io a casa a piangere perché non avevo la forza di alzarmi dal letto un giorno sì e l'altro pure e loro 'eh ma non è… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola possibile Conte: “La scuola va riaperta il prima possibile” [VIDEO] Orizzonte Scuola Scuola, il Piemonte boccia la riapertura

“Il guadagno non vale il rischio”. Eppure su quel guadagno nel poter far rientrare a scuola gli studenti costretti alla didattica a distanza, cui l’infettivologo Giovanni Di Perri, primario all’Amede ...

Scuola, possibile l'apertura il 9 dicembre?

Sarebbe questa la data scelta per il ritorno a scuola, dopo il ponte dell’Immacolata e soprattutto dopo l’arrivo del nuovo Dpcm ...

“Il guadagno non vale il rischio”. Eppure su quel guadagno nel poter far rientrare a scuola gli studenti costretti alla didattica a distanza, cui l’infettivologo Giovanni Di Perri, primario all’Amede ...Sarebbe questa la data scelta per il ritorno a scuola, dopo il ponte dell’Immacolata e soprattutto dopo l’arrivo del nuovo Dpcm ...