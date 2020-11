Nuovo dpcm Natale 2020. Spostamenti tra Regioni, viaggi all’estero e Capodanno: quali misure sta studiando il governo (Di giovedì 26 novembre 2020) A meno di una settimana dalla scadenza del dpcm del 3 novembre, il governo è al lavoro per elaborare il provvedimento che delineerà le regole per le vacanze natalizie. Stando alle ultime indiscrezioni, tra le ipotesi più probabili allo studio, ci sono: Spostamenti tra Regioni limitati ai ricongiungimenti tra parenti stretti, controlli per chi trascorrerà il periodo all’estero, misure per evitare assembramenti durante lo shopping, ristori anche per le attività che ruotano attorno al turismo invernale. La necessità è quella di scongiurare un rialzo dei contagi o, peggio, una terza ondata a gennaio, come accaduto dopo il “via libera” dell’estate scorsa. Oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà i capi delegazione di maggioranza per affrontare gli ultimi nodi del decreto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) A meno di una settimana dalla scadenza deldel 3 novembre, ilè al lavoro per elaborare il provvedimento che delineerà le regole per le vacanze natalizie. Stando alle ultime indiscrezioni, tra le ipotesi più probabili allo studio, ci sono:tralimitati ai ricongiungimenti tra parenti stretti, controlli per chi trascorrerà il periodoper evitare assembramenti durante lo shopping, ristori anche per le attività che ruotano attorno al turismo invernale. La necessità è quella di scongiurare un rialzo dei contagi o, peggio, una terza ondata a gennaio, come accaduto dopo il “via libera” dell’estate scorsa. Oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà i capi delegazione di maggioranza per affrontare gli ultimi nodi del decreto ...

