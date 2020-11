Napoli, vittoria nel nome di Maradona: 2-0 al Rijeka e primato nel girone (Di venerdì 27 novembre 2020) No, non può essere una partita come le altre. Lo avvertono anche i giocatori del Rijeka. Napoli è un enorme cuore che pulsa per Diego e lo stadio ne raccoglie solo gli echi che arrivano dall'esterno. ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 27 novembre 2020) No, non può essere una partita come le altre. Lo avvertono anche i giocatori delè un enorme cuore che pulsa per Diego e lo stadio ne raccoglie solo gli echi che arrivano dall'esterno. ...

AntoVitiello : Intervistato da @sportbladet in occasione della vittoria del 12esimo pallone d'oro svedese, @Ibra_official ha rassi… - Tanzen : Alcuni dei cimeli che ho su #Maradona e @sscnapoli degli scudetti, esposti da quando vivo da solo. Partiamo con qu… - napolista : #Gattuso: «Non so se a Napoli è più importante #SanGennaro o #Maradona» A Sky dopo la vittoria sul Rjieka: «Il ram… - cmdotcom : #Napoli, vittoria e primo posto in #EuropaLeague: è tutto per #Maradona - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Europa League, tutti i risultati delle partite delle 21: vittoria ester… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vittoria Napoli, una vittoria nel nome di Diego: 2-0 al Rijeka e primato nel girone La Gazzetta dello Sport Politano a Sky: "Difficile entrare con la testa giusta, siamo stati bravi! Regaliamo un trofeo a Diego..."

Matteo Politano, esterno d'attacco del Napoli, dopo la vittoria contro il Rijeka è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' stato importante far gol. Oggi era un giorno triste, era difficile entrare ...

Il Napoli vince per Maradona, Rijeka battuto 2-0

Sotto gli occhi di Diego Maradona, la cui immagine campeggia sui due maxischermi dello stadio che a breve prenderà il suo nome, il Napoli batte il Rijeka e fa un bel passo avanti verso la qualificazio ...

Matteo Politano, esterno d'attacco del Napoli, dopo la vittoria contro il Rijeka è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' stato importante far gol. Oggi era un giorno triste, era difficile entrare ...Sotto gli occhi di Diego Maradona, la cui immagine campeggia sui due maxischermi dello stadio che a breve prenderà il suo nome, il Napoli batte il Rijeka e fa un bel passo avanti verso la qualificazio ...