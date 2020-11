Morte Maradona, la reazione di Maurizio Gasparri indigna il web: scoppia la bufera (Di giovedì 26 novembre 2020) Morte Maradona, la reazione di Maurizio Gasparri infigna il web: scoppia la bufera per il tweet dell’ex esponene di Forza Italia, ecco i dettagli della vicenda. La Morte di Diego Armando Maradona ha lasciato senza dubbio un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che amano il calcio. Genio assoluto di questo sport, il ‘Pibe de Oro’ si è spento tre settimane dopo aver compiuto 60 anni per un arresto cardio-respiratorio. Maradona è morto mentre si trovava nella sua casa di Tigre, in provincia di Buenos Aires, dove stava trascorrendola convalescenza dopo aver subito un delicato intervento alla testa. La scomparsa del campione ha lasciato sgomento e dolore in tutti quelli che lo amavano, tifosi e addetti ai lavori. La ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 26 novembre 2020), ladiinfigna il web:laper il tweet dell’ex esponene di Forza Italia, ecco i dettagli della vicenda. Ladi Diego Armandoha lasciato senza dubbio un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che amano il calcio. Genio assoluto di questo sport, il ‘Pibe de Oro’ si è spento tre settimane dopo aver compiuto 60 anni per un arresto cardio-respiratorio.è morto mentre si trovava nella sua casa di Tigre, in provincia di Buenos Aires, dove stava trascorrendola convalescenza dopo aver subito un delicato intervento alla testa. La scomparsa del campione ha lasciato sgomento e dolore in tutti quelli che lo amavano, tifosi e addetti ai lavori. La ...

