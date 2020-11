Milan pareggia | con il Lille è 1-1

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020), 26 nov. - (Adnkronos) - Ilnon va oltre il pareggio per 1-1 in trasferta sul campo delin un match della quarta giornata del girone H di Europa League. Al vantaggio degli ospiti con Castillejo al 1' della ripresa, replica al 20' Bamba. Occasione sprecata per i rossoneri per ipotecare il passaggio del turno che invece dovranno giocarsi nelle ultime due giornate. Nella classifica del gruppo guidano i francesi con 8 punti, uno in più dele due in più dello Sparta Praga; fanalino di coda il Celtic Glasgow a quota 1. Dopo un primo tempo equilibrato nel quale i rossoneri non tirano mai in porta, mentre i francesi sono pericolosi due volte con Araujo e una con Yazici, ilsblocca al partita al 1' della ripresa. Splendida verticalizzazione di Tonali che innesca Rebic in ...