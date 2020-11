L'addio del figlio di Maradona: 'Eri appena diventato nonno, non morirai mai' (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Jr, riconosciuto solo qualche anno fa dall'ex calciatore, scrive il suo messaggio su Instagram Leggi su today (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Jr, riconosciuto solo qualche anno fa dall'ex calciatore, scrive il suo messaggio su Instagram

acmilan : Rest in peace, Diego. Football will forever thank you. Addio Diego, eterno campione. Grazie, da tutti noi amanti d… - GiuseppeConteIT : Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenti… - Vivo_Azzurro : Addio a #Maradona, il più grande di tutti i tempi. Le dichiarazioni di Gravina ???? - Fazzotter0 : RT @GiuseppeConteIT: Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticab… - pabliandrada : RT @acmilan: Rest in peace, Diego. Football will forever thank you. Addio Diego, eterno campione. Grazie, da tutti noi amanti del calcio.… -