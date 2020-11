Inter Real Madrid | nessuna idea per i nerazzurri | solo lanci per Lukaku

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 novembre 2020) Uno sconcertanteha affossato le speranze nerazzurre in Champions League: spenti, involuti e privi di soluzioni tattiche i ragazzi di Conte Oltre a complicare ulteriormente la qualificazione agli ottavi, la sconfitta dell’contro ilè terribile per le modalità con cui è arrivata. E’ stato un sostanziale dominio dei blancos dall’inizio alla fine: nonostante il momentaccio, la squadra di Zidane ha fatto il bello e il cattivo tempo, gestendo i ritmi della partita con una facilità disarmante. L’apatia e la prevedibilità dell’non fanno altro che gettare dubbi sull’attuale condizione mentale dei, che oggi hanno bassissimi livelli di agonismo e intensità. Nella partita in cui ci si aspettava un sussulto ...