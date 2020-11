Il Paradiso delle signore spoiler 27 novembre: Federico scopre la verità, Marcello in pericolo (Di giovedì 26 novembre 2020) L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 27 novembre, è ricca di colpi di scena. In tale episodio, infatti, vedremo che Federico scoprirà da solo la verità sulla sua paternità. Marcello, invece, si troverà in grave pericolo. Un uomo molto pericoloso che viene dal suo passato tornerà a fargli visita. Al grande magazzino, invece, ci saranno grandi festeggiamenti in quanto uscirà un articolo di giornale sull’imminente evento che sta per verificarsi. spoiler 27 novembre: brutte notizie per Marcello Nel corso della puntata del 27 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Laura e ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 26 novembre 2020) L’ultima puntata della settimana del, quella di venerdì 27, è ricca di colpi di scena. In tale episodio, infatti, vedremo chescoprirà da solo lasulla sua paternità., invece, si troverà in grave. Un uomo moltoso che viene dal suo passato tornerà a fargli visita. Al grande magazzino, invece, ci saranno grandi festeggiamenti in quanto uscirà un articolo di giornale sull’imminente evento che sta per verificarsi.27: brutte notizie perNel corso della puntata del 27delvedremo che Laura e ...

