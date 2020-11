Il Genoa si sblocca con Scamacca (doppietta) superstar: 3-1 alla Samp, troverà la Juve in Coppa Italia (Di giovedì 26 novembre 2020) Gianluca Scamacca superstar. Ancora una grande prestazione dell’attaccante che ha consentito al Genoa di battere la Samp nel derby di Coppa Italia: 3-1 inequivocabile grazie a un grande secondo tempo, nel prossimo turno la squadra di Maran troverà la Juve. Il Genoa aveva bisogno di sbloccarsi dopo un periodo molto difficile, nel primo tempo ha stentato e ha incassato il gol di Verre autore di una grande conclusione sotto la traversa. Nella ripresa Scamacca show: prima il pareggio al 15’ dopo un assist di Shomurodov, quindi il colpo di testa 23’ respinto da Audero con Lerager pronto a ribadire per il 2-1 Genoa. Non contento, Scamacca ha confezionato il tris al 27’ con ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) Gianluca. Ancora una grande prestazione dell’attaccante che ha consentito aldi battere lanel derby di: 3-1 inequivocabile grazie a un grande secondo tempo, nel prossimo turno la squadra di Maranla. Ilaveva bisogno dirsi dopo un periodo molto difficile, nel primo tempo ha stentato e ha incassato il gol di Verre autore di una grande conclusione sotto la traversa. Nella ripresashow: prima il pareggio al 15’ dopo un assist di Shomurodov, quindi il colpo di testa 23’ respinto da Audero con Lerager pronto a ribadire per il 2-1. Non contento,ha confezionato il tris al 27’ con ...

