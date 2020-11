Grande Fratello VIP 5: i concorrenti svelano la data degli abbandoni, chi lascerà? (Di giovedì 26 novembre 2020) Nelle ultime ore i concorrenti del Grande Fratello VIp 5 hanno fatto il via vai dal confessionale per parlare con i loro commercialisti, con gli avvocati, con i parenti, con i fidanzati/fidanzate, mariti/mogli, e tutto il cucuzzaro…E anche se quando escono dal confessionale non possono rivelare molto, si è capito quello che sta succedendo. La notizia principale è che potranno restare in casa per altre due settimane prima di prendere la loro decisione. La data cruciale, come rivela Francesco Oppini mentre parla con Tommaso Zorzi, è il 4 dicembre 2020. Il figlio di Alba Parietti sembra convinto di lasciare la casa tanto che parla di regali di Natale da fare a Cristina e ai suoi cari, mentre Tommaso continua a ribadire che non se ne andrà per le feste, semmai dopo. Ma Francesco sembra, almeno per il momento, aver preso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 26 novembre 2020) Nelle ultime ore idelVIp 5 hanno fatto il via vai dal confessionale per parlare con i loro commercialisti, con gli avvocati, con i parenti, con i fidanzati/fidanzate, mariti/mogli, e tutto il cucuzzaro…E anche se quando escono dal confessionale non possono rivelare molto, si è capito quello che sta succedendo. La notizia principale è che potranno restare in casa per altre due settimane prima di prendere la loro decisione. Lacruciale, come rivela Francesco Oppini mentre parla con Tommaso Zorzi, è il 4 dicembre 2020. Il figlio di Alba Parietti sembra convinto di lasciare la casa tanto che parla di regali di Natale da fare a Cristina e ai suoi cari, mentre Tommaso continua a ribadire che non se ne andrà per le feste, semmai dopo. Ma Francesco sembra, almeno per il momento, aver preso ...

