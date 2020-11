Gli interventi di Regione Puglia sul sistema sanitario (Di giovedì 26 novembre 2020) In Puglia la situazione coronavirus si sta facendo sempre più grave: il piano regionale per assumere medici e decongestionare gli ospedali. Emiliano: “In Puglia la situazione sta diventando sempre più grave” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 26 novembre 2020) Inla situazione coronavirus si sta facendo sempre più grave: il piano regionale per assumere medici e decongestionare gli ospedali. Emiliano: “Inla situazione sta diventando sempre più grave” su Notizie.it.

berlusconi : Il Covid ha aggravato uno squilibrio già presente in Italia fra i garantiti e coloro che non lo sono. Tutti gli ita… - emergenzavvf : Gli incendi di tetti e camini sono interventi frequenti per i #vigilidelfuoco, specie in questo periodo dell’anno:… - virginiaraggi : Nelle immagini gli interventi in corso sul Cavalcavia di via Quirino Majorana. I lavori riguardano non solo la mess… - CorriereAlpi : Il dg Rasi Caldogno: «I letti dei reparti “normali” si trasformeranno in Covid, ove possibile ne aggiungeremo di nu… - sioavessiprevis : RT @ASampierdarena: Ricordo ancora le risate di molti quando l'Imperial College London pubblicò il report con i possibili scenari futuri, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli interventi A Massafra riprendono gli interventi di sanificazione e disinfezione Vivi Web TV Tasse e acconti, moratoria da 8 miliardi. Misiani: «Slitta la dichiarazione dei redditi»

Una moratoria fiscale per le scadenze di fine anno. Per dare ossigeno ai contribuenti e affrontare l’emergenza in maniera efficace. Va dritto al punto il vice ministro ...

Partono i lavori di Hera per la condotta del gas

Prenderanno il via oggi, salvo imprevisti o avverse condizioni meteo, gli interventi, a cura di Hera, in accordo con il Comune, per la rimozione della condotta del gas staffata al ponte carrabile di v ...

Una moratoria fiscale per le scadenze di fine anno. Per dare ossigeno ai contribuenti e affrontare l’emergenza in maniera efficace. Va dritto al punto il vice ministro ...Prenderanno il via oggi, salvo imprevisti o avverse condizioni meteo, gli interventi, a cura di Hera, in accordo con il Comune, per la rimozione della condotta del gas staffata al ponte carrabile di v ...