GF Vip: Signorini rivela il concorrente gay per Tommaso Zorzi (Di giovedì 26 novembre 2020) Sembra che finalmente Alfonso Signorini abbia trovato il concorrente ideale per Tommaso Zorzi. Intervenuto ieri nel programma web “GF Vip party”, infatti, ha rivelato qualche indizio sulla misteriosa new entry! Da qualche tempo di parla dei concorrenti che, visto il prolungamento del programma, entreranno nella casa. In particolare Tommaso Zorzi aveva chiesto, sin dalle prime settimane, qualcuno per lui. Un concorrente gay che, insomma, lo facesse sentire “meno Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 26 novembre 2020) Sembra che finalmente Alfonsoabbia trovato ilideale per. Intervenuto ieri nel programma web “GF Vip party”, infatti, hato qualche indizio sulla misteriosa new entry! Da qualche tempo di parla dei concorrenti che, visto il prolungamento del programma, entreranno nella casa. In particolareaveva chiesto, sin dalle prime settimane, qualcuno per lui. Ungay che, insomma, lo facesse sentire “meno Articolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : Gf VIP, Signorini: «Trovato uno sportivo gay per Zorzi» Ecco chi è… - infoitcultura : GF Vip | chi saranno i nuovi vipponi di Signorini? In arrivo pezzi da novanta - infoitcultura : “Entra al GF Vip per Tommaso Zorzi”. Scoop di Alfonso Signorini in persona - infoitcultura : Signorini: 'Uno sportivo gay al GF Vip'/ 'Papabile fidanzato per Tommaso Zorzi' - infoitcultura : GF Vip, Alfonso Signorini annuncia un nuovo ingresso: 'È uno sportivo gay' -