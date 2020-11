Ex tronista di Uomini e Donne nella bufera per le parole sulla scomparsa di Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne, Marco Cartasegna, è finito nell’occhio del ciclone mediatico per le sue parole sulla recentissima dipartita del calciatore di fama mondiale Diego Armando Maradona. Marco Cartasegna, imprenditore, noto per esprimere su Instagram le sue opinioni riguardo a svariati temi di attualità, dalla politica all’economia, si è così espresso sulla morte di Maradona: “sembra che sia morto Maradona. Andando oltre il far finta che me ne freghi qualcosa, mi spiace che sia morta una persona, ma non me ne frega nulla. Comunque, ho trovato la risposta ad una domanda che mi facevo da anni: quanto il corpo umano può resistere al devasto totale di droga, alcool, eccetera? 60 anni è la risposta.” Marco Cartasegna ... Leggi su trendit (Di giovedì 26 novembre 2020) L’exdi, Marco Cartasegna, è finito nell’occhio del ciclone mediatico per le suerecentissima dipartita del calciatore di fama mondiale Diego Armando. Marco Cartasegna, imprenditore, noto per esprimere su Instagram le sue opinioni riguardo a svariati temi di attualità, dalla politica all’economia, si è così espressomorte di: “sembra che sia morto. Andando oltre il far finta che me ne freghi qualcosa, mi spiace che sia morta una persona, ma non me ne frega nulla. Comunque, ho trovato la risposta ad una domanda che mi facevo da anni: quanto il corpo umano può resistere al devasto totale di droga, alcool, eccetera? 60 anni è la risposta.” Marco Cartasegna ...

zazoomblog : ‘Uomini e donne’ l’ex tronista Marco Cartasegna ancora al centro della bufera e questa volta c’entra la scomparsa d… - IsaeChia : ‘#Uominiedonne’, l’ex tronista #MarcoCartasegna ancora al centro della bufera e questa volta c’entra la scomparsa d… - NicFra99 : @zzalaaa @TheMagician1310 Ex tronista uomini e donne edizione 16/17 - CheDonnait : Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne, spara a zero su Andrea Zelletta e Selvaggia Roma, ammettendo di non… - elenavilla3 : @marcocattaneo @ASampierdarena Parla come un tronista di Uomini&Donne -