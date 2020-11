Emma Marrone: ‘Non voglio figli ora, ma potrei congelare gli ovuli’ (Di giovedì 26 novembre 2020) Una donna è tale anche senza un uomo accanto o figli sparsi per casa. Ne è convinta (anche) Emma Marrone, che si dice sollevata all’idea di trascorrere il Natale solo con gli affetti più cari “per evitare domande tipo: ‘Ma un fidanzato?’, ‘Bambini?'”. La cantante è molto chiara sulla questione: “Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo. Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli”, cosa che lei stessa farebbe come ammette in un’intervista a Il Messaggero. Blue Phelix insulti omofobi sui social e interviene Emma ‘co….ni’ Emma Marrone: ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 26 novembre 2020) Una donna è tale anche senza un uomo accanto osparsi per casa. Ne è convinta (anche), che si dice sollevata all’idea di trascorrere il Natale solo con gli affetti più cari “per evitare domande tipo: ‘Ma un fidanzato?’, ‘Bambini?'”. La cantante è molto chiara sulla questione: “Io nonora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo. Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità digli ovuli e conservarli”, cosa che lei stessa farebbe come ammette in un’intervista a Il Messaggero. Blue Phelix insulti omofobi sui social e interviene‘co….ni’: ...

massimartinelli : Emma Marrone: «Ero la bionda di un talent ma sono ancora qui. Figli? Per ora preferisco il rock, magari congelerò g… - GammaStereoRoma : Emma Marrone - ARRIVERA' - GuitarDaniele : - eia58 : RT @sonia172505: Per tutte quelle donne derise e messe sotto la gogna mediatica, sei poco credibile, come in tutte le cose. Vogliamo ricord… - xineedharryx : RT @meowof_: Emma Marrone ogni giovedì che prova a dire qualcosa di carino ai concorrenti dopo essersi incazzata con i giudici #XF2020 http… -