È morto l’unico | vero | supereroe mai apparso sulla Terra

(Di giovedì 26 novembre 2020) Con la morte di Maradona, in parecchi sono saltati su dicendo “in realtà era solo un tizio bravo a giocare a calcio”, cocainomane, alcolizzato e altri difetti – pur veri – del cosiddetto pibe de oro. Non avendo io la passione del calcio, di Maradona non so nulla. Ci ho scritto un articolosua storia, ma non so che cosa prova un appassionato nel riguardare i vecchi goal. Men che meno un napoletano. Eppure miliardi di persone, nel mondo, amano e venerano quei ragazzi che entrano nello stadio a tirar calci a un pallone. È per questo che hanno stipendi così alti: perché fanno guadagnare alle società somme sconsiderate. Segui Termometro Politico su Google News Il calcio non è soltanto “prendere a calci una palla”, e un giocatore non è soltanto un tizio che nella vita privata fa feste o meno. Il calcio è la grande riscossa degli ultimi, è il riscatto sociale ...