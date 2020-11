Daria Nicolodi morta | il ricordo della figlia Asia Argento | “Ora puoi volare libera”

Leggi su gossipblog

(Di giovedì 26 novembre 2020)ha voluto ricordare la mamma, scomparsa nelle scorse ore, attraverso il suo profilo Instagram. Proprio oggi, 26 novembre 2o20, l’attriceè mancata dopo aver compiuto 70 anni lo scorso giugno. Svestendo i panni dell’artista,ha deciso di firmare un messaggio con il suo nome di battesimo, Aria, per dedicare l’ultimo pensiero alla donna. Ecco cos’ha scritto: Riposa in pace mamma adorata. Oralibera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti ...