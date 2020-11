Crocchette di patate, in dieci passaggi (Di giovedì 26 novembre 2020) Questa ricetta di Crocchette di patate in dieci passaggi potete utilizzarla per le cene o gli aperitivi con gli amici, quando volete cucinare qualcosa di sfizioso e appetitoso, basta un po’ di pazienza e di volontà. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 1 kg di patate 2 uova 30 g di grana o parmigiano grattugiato 20 g di pecorino romano 1 ciuffo di prezzemolo fresco 100 g di fior di latte, scamorza o mozzarella 35 g di burro Sale fino q.b. Pepe nero macinato q.b. Olio di semi di girasole Farina (per la pastella) Acqua (per la pastella) Il primo passaggio per la preparazione delle Crocchette di patate è ovviamente la scelta e la cottura delle patate. Quindi scegliete delle ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 26 novembre 2020) Questa ricetta didiinpotete utilizzarla per le cene o gli aperitivi con gli amici, quando volete cucinare qualcosa di sfizioso e appetitoso, basta un po’ di pazienza e di volontà. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 1 kg di2 uova 30 g di grana o parmigiano grattugiato 20 g di pecorino romano 1 ciuffo di prezzemolo fresco 100 g di fior di latte, scamorza o mozzarella 35 g di burro Sale fino q.b. Pepe nero macinato q.b. Olio di semi di girasole Farina (per la pastella) Acqua (per la pastella) Il primoo per la preparazione dellediè ovviamente la scelta e la cottura delle. Quindi scegliete delle ...

