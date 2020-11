Covid, il bollettino del comune di Napoli: cala il numero di positivi (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il comune di Napoli ha pubblicato il bollettino con i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19. Napoli, così come tutta la Campania, registra una diminuzione dei contagi. Gli ultimi dati riportano, infatti, un aumento di 685 casi in due giorni, contro i +1485 dell’ultimo bollettino di lunedì. Situazione dei contagi Covid-19 per la Città di Napoli, aggiornato a oggi mercoledì 25 novembre. Il totale dei… Pubblicato da comune di Napoli su Mercoledì 25 novembre 2020 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ildiha pubblicato ilcon i dati relativi alla diffusione del contagio da-19., così come tutta la Campania, registra una diminuzione dei contagi. Gli ultimi dati riportano, infatti, un aumento di 685 casi in due giorni, contro i +1485 dell’ultimodi lunedì. Situazione dei contagi-19 per la Città di, aggiornato a oggi mercoledì 25 novembre. Il totale dei… Pubblicato dadisu Mercoledì 25 novembre 2020 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

borghi_claudio : @Yi_Benevolence E se sono veri e non si dimettono? E se ti dicono ah allora vuoi misure più restrittive? Queste tab… - Adnkronos : ++Covid Lazio, oggi 2.102 casi: il bollettino++ - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - infoitsalute : Covid Emilia, 2.130 nuovi casi e 54 morti: il bollettino - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Secondo i dati forniti dal Ministero de… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino Bollettino Coronavirus Covid-19 il 25/11/2020: 25.853 nuovi casi, 3.848 ricoverati in terapia intensiva, 722 deceduti oggi. I nuovi provvedimenti Lavori Pubblici AVERSA – Boom di guariti, ma ci sono altri due morti ad Aversa: sono 18 le vittime del Covid da settembre

08:27:13 E’ il dato dei decessi ad impensierire ancora la città di Aversa. Nella giornata di ieri, infatti, ci sono state altre due vittime di Coronavirus nel capoluogo normanno a fronte di un numero ...

Covid, il bollettino del comune di Napoli: cala il numero di positivi

Il Comune di Napoli ha pubblicato il bollettino con i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19. Casi in diminuzione rispetto a lunedì 23 ...

08:27:13 E’ il dato dei decessi ad impensierire ancora la città di Aversa. Nella giornata di ieri, infatti, ci sono state altre due vittime di Coronavirus nel capoluogo normanno a fronte di un numero ...Il Comune di Napoli ha pubblicato il bollettino con i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19. Casi in diminuzione rispetto a lunedì 23 ...