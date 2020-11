CFR Cluj-Roma 0-2: giallorossi ai sedicesimi (Di venerdì 27 novembre 2020) CFR Cluj-Roma 0-2. Questo il risultato del match, valido per la quarta di giornata della fase a gironi di Europa League, disputatosi giovedì 26 novembre alle 21.00 allo Stadionul Dr. Constantin R?dulescu. I giallorossi si qualificano così ai sedicesimi di Europa League e nelle prossime due gare cercheranno di blindare la prima posizione. Il Cluj rimane fermo a quota 4 punti, mentre lo Young Boys, con la vittoria sul CSKA Sofia, è secondo con 7 punti. Fanalino di coda la squadra bulgara con un solo punto. Cos’è successo nel primo tempo? I giallorossi sono alla ricerca di una vittoria per chiudere il discorso qualificazione ai sedicesimi di finale. Nell’altra partita del gruppo A lo Young Boys ha vinto in casa del CSKA Sofia per 1 a 0 grazie alla rete di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020) CFR0-2. Questo il risultato del match, valido per la quarta di giornata della fase a gironi di Europa League, disputatosi giovedì 26 novembre alle 21.00 allo Stadionul Dr. Constantin R?dulescu. Isi qualificano così aidi Europa League e nelle prossime due gare cercheranno di blindare la prima posizione. Ilrimane fermo a quota 4 punti, mentre lo Young Boys, con la vittoria sul CSKA Sofia, è secondo con 7 punti. Fanalino di coda la squadra bulgara con un solo punto. Cos’è successo nel primo tempo? Isono alla ricerca di una vittoria per chiudere il discorso qualificazione aidi finale. Nell’altra partita del gruppo A lo Young Boys ha vinto in casa del CSKA Sofia per 1 a 0 grazie alla rete di ...

