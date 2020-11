Biathlon, Dominik Windisch assente a Kontiolahti per esiti contrastanti ai test per il Covid-19 (Di giovedì 26 novembre 2020) Un chiarimento è arrivato da parte della FISI in merito alla cancellazione di Dominik Windisch nella lista dei convocati dell’Italia alla prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021 a Kontiolahti (Finlandia). L’azzurro, come è noto, era presente nell’elenco diffuso dalla Federazione, ma è stato poi tolto. Considerando il fatto che prima della partenza per la Finlandia, i rappresentanti del Bel Paese avevano effettuato il tampone come da protocollo, erano circolate voci e si erano fatte tante speculazioni in merito. La FISI ha comunicato, quindi, che Windisch ha avuto degli esiti contrastanti nei test ed effettuerà delle ulteriori indagini per chiarire meglio la situazione. “Dominik Windisch non è partito per ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) Un chiarimento è arrivato da parte della FISI in merito alla cancellazione dinella lista dei convocati dell’Italia alla prima tappa di Coppa del Mondo di2020-2021 a(Finlandia). L’azzurro, come è noto, era presente nell’elenco diffuso dalla Federazione, ma è stato poi tolto. Considerando il fatto che prima della partenza per la Finlandia, i rappresentanti del Bel Paese avevano effettuato il tampone come da protocollo, erano circolate voci e si erano fatte tante speculazioni in merito. La FISI ha comunicato, quindi, cheha avuto deglineied effettuerà delle ulteriori indagini per chiarire meglio la situazione. “non è partito per ...

Aggiornamento su Dominik Windisch

