Al Bano e Loredana Lecciso piccanti | “L’intimità? La viviamo…”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 26 novembre 2020) Di nuovo insieme da quasi un anno, è tempo di bilanci sentimentali pered AlCarrisi. Intervistati dal settimanale Intimità, la coppia si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sulla loro relazione. I due sembrano aver ritrovato la complicità di un tempo ma di matrimonio proprio non se ne parla: “È come se fossimo già sposati: il nostro è un matrimonio di intenti. Non sarà mai una carta a dirti che sei innamorato o se sei il compagno di vita ideale, a stabilirlo deve essere invece la ‘carta mentale’. Che è la cosa più importante“, ha detto Al. AlCarrisi e: “Viviamo come prima la nostra intimità” Con un’intervista di coppia,ed Alhanno confermato il loro amore ...