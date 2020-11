Week 12 – Le partite della settimana di NFL (Di mercoledì 25 novembre 2020) La settimana si apre con il ricco programma della giornata del Thanksgiving Day. Come da tradizione, nel pomeriggio del giorno del ringraziamento, scendono in campo Detroit e Dallas. Alle 18:30 ora italiana, i Lions sfidano i Texans, mentre i Cowboys, alle 22:30 ora italiana, scendono in campo contro i rivali del Football Team. La prima giornata della Week 12 si chiude con il secondo faccia a faccia stagionale tra i Baltimore Ravens e gli ancora imbattuti Pittsburgh Steelers. Week 12, rivincita dei Titans o conferma dei Colts? Titans e Colts tornano a sfidarsi a due settimane di distanza dal primo confronto. In Week 10, ha avuto la meglio Indianapolis, protagonista di un grande secondo tempo, in cui Tennessee non è più riuscita ad avvicinarsi alla end zone. Nell’ultima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lasi apre con il ricco programmagiornata del Thanksgiving Day. Come da tradizione, nel pomeriggio del giorno del ringraziamento, scendono in campo Detroit e Dallas. Alle 18:30 ora italiana, i Lions sfidano i Texans, mentre i Cowboys, alle 22:30 ora italiana, scendono in campo contro i rivali del Football Team. La prima giornata12 si chiude con il secondo faccia a faccia stagionale tra i Baltimore Ravens e gli ancora imbattuti Pittsburgh Steelers.12, rivincita dei Titans o conferma dei Colts? Titans e Colts tornano a sfidarsi a due settimane di distanza dal primo confronto. In10, ha avuto la meglio Indianapolis, protagonista di un grande secondo tempo, in cui Tennessee non è più riuscita ad avvicinarsi alla end zone. Nell’ultima ...

Ultime Notizie dalla rete : Week partite Superlega, nel week end si giocano tre partite Corriere dello Sport Week 12 – Le partite della settimana di NFL

Week 12, rivincita dei Titans o conferma dei Colts ... Anche Indianapolis, insomma, si sta dimostrando un avversario temibile per chiunque. Le altre partite delle 19:00 Con i Ravens impegnati nella ...

Week 12, rivincita dei Titans o conferma dei Colts ... Anche Indianapolis, insomma, si sta dimostrando un avversario temibile per chiunque. Le altre partite delle 19:00 Con i Ravens impegnati nella ...