Warframe per PS5 e Xbox Series X/S: ecco la data di uscita (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ora che molte persone hanno la propria PlayStation 5, i giocatori hanno iniziato la ricerca dei nuovi videogiochi. Molto titoli risultano ancora giocabili mediante retrocompatibilità. Oltre a una notevole quantità di titoli di lancio, molti altri arriveranno su PS5 nelle prossime settimane, incluso Warframe. La modalità cooperativa free-to-play preferita dai fan arriverà ufficialmente su PS5 L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News

