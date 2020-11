Vidal fuori, l'Inter si fa male da sola: 0-2 col Real, ora serve un miracolo. L'Atalanta torna Dea: vince a Liverpool (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Real Madrid è in crisi, l'Inter di più: a San Siro la squadra di Antonio Conte perde 2-0 la quarta gara del girone di Champions League e resta ultima a quota 2. Per qualificarsi ai sedicesimi di finale ora serve un mezzo miracolo: vincere entrambe le gare rimanenti con Borussia Moenchengladbach (fuori) e Shakhtar Donetsk (in casa) e sperare che il Real di Zidane faccia altrettanto. I blancos passano al 7' con Hazard su rigore e raddoppiano al 59' con un autogol di Hakimi. In mezzo, la sciagurata espulsione di Vidal che toglie ancora più energie e lucidità a una squadra già in affanno. L'altra italiana in campo, l'Atalanta, torna Dea e dopo la disastrosa gara Interna contro il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) IlMadrid è in crisi, l'di più: a San Siro la squadra di Antonio Conte perde 2-0 la quarta gara del girone di Champions League e resta ultima a quota 2. Per qualificarsi ai sedicesimi di finale oraun mezzore entrambe le gare rimanenti con Borussia Moenchengladbach () e Shakhtar Donetsk (in casa) e sperare che ildi Zidane faccia altrettanto. I blancos passano al 7' con Hazard su rigore e raddoppiano al 59' con un autogol di Hakimi. In mezzo, la sciagurata espulsione diche toglie ancora più energie e lucidità a una squadra già in affanno. L'altra italiana in campo, l'Dea e dopo la disastrosa garana contro il ...

SerginoPI : Ora Conte deve lasciare fuori #Vidal per qualche secolo... #InterReal - FNpv : RT @Alex_Cavasinni: #InterRealMadrid La partita vera dura mezzora, con l'Inter sotto per un rigorino. Lo stesso metro non c'è su Vidal, fuo… - LRossi82 : @FBiasin Vediamo se lo stesso trattamento sarà riservato al cocco Vidal. Perché siamo tutti d'accordo che Vidal abb… - gesalquadrato : RT @BiRaskolnikov: Questo è peggio del video di Maicuntent su Caffè Giampaolo, non so perché non lo tiri fuori nessuno... “Il pallino di Vi… - FantaRob : RT @BiRaskolnikov: Questo è peggio del video di Maicuntent su Caffè Giampaolo, non so perché non lo tiri fuori nessuno... “Il pallino di Vi… -