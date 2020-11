Vaccini in vista, si cercano volontari al test (Di mercoledì 25 novembre 2020) Daniela Uva Il Sacco di Milano pioniere della sperimentazione: le prime dosi sotto Natale Le prime dosi di vaccino anti Covid potrebbero arrivare nel nostro Paese già prima di Natale. Molte strutture di eccellenza si stanno, infatti, preparando per avviare anche in Italia la sperimentazione di fase 3 dei farmaci sviluppati all'estero. La prima potrebbe essere l'ospedale Sacco di Milano, che a breve comincerà a reclutare volontari. Quelle del vaccino Pfizer, così come di quello sviluppato da Moderna, casa farmaceutica con la quale l'Ue ha raggiunto un'intesa per la fornitura di 160 milioni di dosi. «Ci accingiamo a cominciare la fase tre della sperimentazione nella nostra struttura conferma il direttore Malattie infettive del Sacco, Massimo Galli -. Mi auguro che si possa cominciare già prima di Natale». Al momento non è ancora noto il numero di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Daniela Uva Il Sacco di Milano pioniere della sperimentazione: le prime dosi sotto Natale Le prime dosi di vaccino anti Covid potrebbero arrivare nel nostro Paese già prima di Natale. Molte strutture di eccellenza si stanno, infatti, preparando per avviare anche in Italia la sperimentazione di fase 3 dei farmaci sviluppati all'estero. La prima potrebbe essere l'ospedale Sacco di Milano, che a breve comincerà a reclutare. Quelle del vaccino Pfizer, così come di quello sviluppato da Moderna, casa farmaceutica con la quale l'Ue ha raggiunto un'intesa per la fornitura di 160 milioni di dosi. «Ci accingiamo a cominciare la fase tre della sperimentazione nella nostra struttura conferma il direttore Malattie infettive del Sacco, Massimo Galli -. Mi auguro che si possa cominciare già prima di Natale». Al momento non è ancora noto il numero di ...

