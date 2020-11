Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri ci riprovano: Michele Dentice geloso (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua annunciano di aver iniziato a frequentarsi di nuovo. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella Puntata disu Canale5,Diannunciano di aver iniziato a frequentarsi di nuovo.

CardRavasi : “Servono molte donne ridenti e potenti che parlino alle bambine e molti uomini educati fin da piccoli a rispettarle… - NicolaPorro : Gli uomini non sono potenziali stupratori. E dove sono le femministe, quando il violento è islamico o quando i bers… - DarioNardella : Un drappo rosso sul David per dire #NoAllaViolenzaSulleDonne. A tutte le vittime di #femminicidio, alle donne che v… - Barbara___2105 : RT @NicolaPorro: Gli uomini non sono potenziali stupratori. E dove sono le femministe, quando il violento è islamico o quando i bersagli de… - _Nitori_kun : RT @nargillos: nel giorno della violenza sulle donne la mia prof ha sentito la necessità di spendere due parole sulla violenza sugli uomini -