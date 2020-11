Un terzo degli italiani teme un Natale con restrizioni e lockdown (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Manca esattamente un mese al Natale. Un Natale insolito e con ancora un punto di domanda sul “come sarà”. Oltre un terzo degli italiani immagina queste prossime festività con restrizioni e lockdown mirati per regioni. Una sensazione ancora più forte tra chi attualmente si ritrova in zona gialla e che, quindi, può godere di maggiori libertà rispetto alle altre aree d'Italia, con la speranza – probabilmente – di restare in questa situazione “privilegiata”. E' quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research.Quest'anno, la tavola di Natale viene vista in versione ristretta ai soli familiari conviventi – così come già successo per la Pasqua – per oltre il 60% degli intervistati, mentre 1 su 4 spera di poter allargare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Manca esattamente un mese al. Uninsolito e con ancora un punto di domanda sul “come sarà”. Oltre unimmagina queste prossime festività conmirati per regioni. Una sensazione ancora più forte tra chi attualmente si ritrova in zona gialla e che, quindi, può godere di maggiori libertà rispetto alle altre aree d'Italia, con la speranza – probabilmente – di restare in questa situazione “privilegiata”. E' quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research.Quest'anno, la tavola diviene vista in versione ristretta ai soli familiari conviventi – così come già successo per la Pasqua – per oltre il 60%intervistati, mentre 1 su 4 spera di poter allargare ...

