Salerno e Nocera Inferiore: fari accesi allo stadio per Maradona (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche Salerno vuole rendere omaggio a Diego Armando Maradona, scomparso oggi per un arresto cardiorespiratorio. L’assessore allo Sport del Comune di Salerno, Angelo Caramanno ha simbolicamente acceso le luci dello stadio Arechi per ricordare “un genio del calcio, un mito d’oggi, un’icona pop entrato nella storia. Stasera ricordiamo il calciatore, la leggenda. È stato un fenomeno sociologico, un personaggio amato da tutti, al di là della maglia che indossava“. Analoga iniziativa anche a Nocera Inferiore: il Sindaco e l’Amministrazione comunale hanno voluto che la città si unisse allo spirito che sta attraversando Napoli in queste ore. Domani perciò dalle ore 17.02, orario della Morte di Diego Armando ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAnchevuole rendere omaggio a Diego Armando, scomparso oggi per un arresto cardiorespiratorio. L’assessoreSport del Comune di, Angelo Caramanno ha simbolicamente acceso le luci delloArechi per ricordare “un genio del calcio, un mito d’oggi, un’icona pop entrato nella storia. Stasera ricordiamo il calciatore, la leggenda. È stato un fenomeno sociologico, un personaggio amato da tutti, al di là della maglia che indossava“. Analoga iniziativa anche a: il Sindaco e l’Amministrazione comunale hanno voluto che la città si unissespirito che sta attraversando Napoli in queste ore. Domani perciò dalle ore 17.02, orario della Morte di Diego Armando ...

Salerno rende omaggio a Maradona: illuminato lo stadio Arechi

L'assessore allo sport Caramanno: "Ricordiamo un genio del calcio, un mito d'oggi, un'icona pop entrato nella storia. Stasera ricordiamo il calciatore, la leggenda". Domani stessa iniziativa a Nocera ...

