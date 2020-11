Quanti infortunati in casa Barcellona | Koeman svela i tempi di recupero a Lucescu

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ronalddeve fare la conta deglie avrebbeto idia MirceaAnsu Fati, Gerard Piqué e Sergi Roberto sono i lungo degenti in. E, durante la partita di Champions League tra blaugrana e Dinamo Kiev, le telecamere di Movistar hanno intercettato Ronaldrivelare ididegliall’allenatore Mircea. «Ansu Fati ne avrà per tre mesi, Piqué starà fuori per quattro o cinque mesi, Sergi Roberto due mesi». Leggi su Calcionews24.com