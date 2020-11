PS5: è la console Sony con le vendite migliori di sempre al lancio (Di mercoledì 25 novembre 2020) Arriva l’ufficialità: PS5, è la console di Sony con le più alte vendite di sempre al lancio. Sony ha ringraziato la community su Twitter Il 19 novembre ha finalmente debuttato in terra nostrana PlayStation 5, l’attesissima nuova macchina hardware di Sony. Per il monolite bianco l’attesa è stata tanta e quanti sono riusciti a portare a casa la console l’avevano già prenotata nei mesi scorsi. Tutti gli altri sono rimasti con la proverbiale bocca asciutta. Ancora per poco però: Sony ha infatti già reso noto che nuove scorte saranno disponibili a breve. Insomma, un fatto è certo: finora quello della nuova console, dal punto di vista commerciale, è un successo indiscusso. Solo nelle ultime ore stanno emergendo i dati di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 25 novembre 2020) Arriva l’ufficialità: PS5, è ladicon le più altedialha ringraziato la community su Twitter Il 19 novembre ha finalmente debuttato in terra nostrana PlayStation 5, l’attesissima nuova macchina hardware di. Per il monolite bianco l’attesa è stata tanta e quanti sono riusciti a portare a casa lal’avevano già prenotata nei mesi scorsi. Tutti gli altri sono rimasti con la proverbiale bocca asciutta. Ancora per poco però:ha infatti già reso noto che nuove scorte saranno disponibili a breve. Insomma, un fatto è certo: finora quello della nuova, dal punto di vista commerciale, è un successo indiscusso. Solo nelle ultime ore stanno emergendo i dati di ...

PlayStationIT : Ringraziamo tutti i gamers per aver reso il lancio di PS5 il nostro più grande lancio di console di sempre. La rich… - tuttoteKit : #PS5: è la console #Sony con le vendite migliori di sempre al lancio #tuttotek - valentinomurru2 : RT @PlayStationIT: Ringraziamo tutti i gamers per aver reso il lancio di PS5 il nostro più grande lancio di console di sempre. La richiesta… - sorceressyen_ : RT @PlayStationIT: Ringraziamo tutti i gamers per aver reso il lancio di PS5 il nostro più grande lancio di console di sempre. La richiesta… - GiulianoMicheli : RT @PlayStationIT: Ringraziamo tutti i gamers per aver reso il lancio di PS5 il nostro più grande lancio di console di sempre. La richiesta… -