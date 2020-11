Processo Palamara, cambiano i capi d’accusa a carico dell’ex magistrato (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel corso dell’udienza preliminare del Processo all’ex consigliere del Csm, la procura di Perugia ha deciso di modificare l’accusa. Concorso in corruzione, collegatio al fatto che i reati sarebbero stati commessi anche rispetto alle funzioni che l’imputato svolgeva in relazione alle nomine di dirigenti degli Uffici e procedimenti disciplinari: è questo il senso della modifica L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel corso dell’udienza preliminare delall’ex consigliere del Csm, la procura di Perugia ha deciso di modificare l’accusa. Concorso in corruzione, collegatio al fatto che i reati sarebbero stati commessi anche rispetto alle funzioni che l’imputato svolgeva in relazione alle nomine di dirigenti degli Uffici e procedimenti disciplinari: è questo il senso della modifica L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Nel corso dell'udienza preliminare del processo all'ex consigliere del Csm, la procura di Perugia ha deciso di modificare l'accusa.

