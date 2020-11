Prandelli: «Maradona un campione. Nessuno si è mai lamentato di lui» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine del match di Coppa Italia vinto contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine del match di Coppa Italia vinto contro l’Udinese. Maradona – «Resterò a parlare pochi secondi perché in questo momento non trovo giusto parlare della partita, mi sembra doveroso ricordare Maradona, abbraccio tutta la famiglia. Sono stato fortunato a poterlo marcare in campo, era un po’ scarico in quei match e mi ha fatto fare bella figura. Nessun giocatore si è mai lamentato di lui, era sempre correttissimo con tutti i compagni. Lui era il campione, bisogna solo ringraziarlo per quanto ha fatto in carriera. Il calcio deve far sognare i bambini e lui lo ha fatto». PARTITA ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Cesare, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine del match di Coppa Italia vinto contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Cesare, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine del match di Coppa Italia vinto contro l’Udinese.– «Resterò a parlare pochi secondi perché in questo momento non trovo giusto parlare della partita, mi sembra doveroso ricordare, abbraccio tutta la famiglia. Sono stato fortunato a poterlo marcare in campo, era un po’ scarico in quei match e mi ha fatto fare bella figura. Nessun giocatore si è maidi lui, era sempre correttissimo con tutti i compagni. Lui era il, bisogna solo ringraziarlo per quanto ha fatto in carriera. Il calcio deve far sognare i bambini e lui lo ha fatto». PARTITA ...

