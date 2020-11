Pomeriggio 5, Valentina Vignali affonda Flavio Briatore: “Latin lover? Se ne cade a pezzi!” (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’ex gieffina Valentina Vignali ha sminuito l’immagine di Flavio Briatore, dichiarando testualmente che lui “se ne cade a pezzi” nel commentare a Pomeriggio 5 l’insinuazione fatta da Elisabetta Gregoraci alla 21° puntata del Gf vip 5, secondo cui Giulia Salemi avrebbe flirtato con l’imprenditore in sua presenza in luogo di vacanza. Alle parole della Vignali, la conduttrice Barbara D’Urso e l’opinionista Giovanni Ciacci sono rimasti visibilmente di sasso. La curiosità è tanta, vi svisceriamo subito nel dettaglio cosa è accaduto. Pomeriggio 5, Valentina Vignali chiamata ad opinionare sulle accuse a Giulia Salemi Nella nuova puntata di Pomeriggio 5, trasmessa questo martedì 24 novembre su Canale 5, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’ex gieffinaha sminuito l’immagine di, dichiarando testualmente che lui “se nea pezzi” nel commentare a5 l’insinuazione fatta da Elisabetta Gregoraci alla 21° puntata del Gf vip 5, secondo cui Giulia Salemi avrebbe flirtato con l’imprenditore in sua presenza in luogo di vacanza. Alle parole della, la conduttrice Barbara D’Urso e l’opinionista Giovanni Ciacci sono rimasti visibilmente di sasso. La curiosità è tanta, vi svisceriamo subito nel dettaglio cosa è accaduto.5,chiamata ad opinionare sulle accuse a Giulia Salemi Nella nuova puntata di5, trasmessa questo martedì 24 novembre su Canale 5, ...

