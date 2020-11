No, Maradona, non può essere morto. Perché è l'essenza del calcio: e l'amore non muore mai (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il ricordo di Maurizio de Giovanni: «Non è possibile lasciarlo andare. Perché un cuore così grande da contenere tutti i bambini del mondo non si fermerà mai, continuerà a battere nei sogni di ogni innamorato del pallone, Perché del pallone è l’essenza stessa». Leggi su corriere (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il ricordo di Maurizio de Giovanni: «Non è possibile lasciarlo andare.un cuore così grande da contenere tutti i bambini del mondo non si fermerà mai, continuerà a battere nei sogni di ogni innamorato del pallone,del pallone è l’stessa».

angelomangiante : È morto il calcio. È morto Maradona. Un 2020 peggio di questo non poteva esserci. ?? - officialmaz : Non stampate più maglie con il Numero 10. Diego se n'è andato. #Maradona ?? - caterinabalivo : Diego Armando #Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi non c’è più. Una notizia terribile che fa male,… - SilviaAzzaroli : RT @mara_carfagna: Ha regalato a Napoli grandi emozioni e l'orgoglio di sentirsi una delle capitali mondiali del calcio. Un grande campione… - giovanni_bread : RT @HuertDeAuteuil: Secondo me potete aspettare qualche giorno prima di fare Maradona è mejo y Pelé tipo canzone dei giornalisti o per parl… -