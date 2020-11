Napoli-Rijeka: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni (Di mercoledì 25 novembre 2020) del match di Europa League. Leggi su 90min (Di mercoledì 25 novembre 2020) del match di Europa League.

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Gattuso: «Stipendi? Niente alibi, siamo privilegiati»: Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, è… - 100x100Napoli : VIDEO – Napoli, allenamento mattutino alla vigilia del match con il Rijeka - _SiGonfiaLaRete : #SSCNapoli, l’allenamento in vista della gara contro il #Rijeka (Video) - MondoNapoli : VIDEO - L'allenamento degli azzurri in vista di Napoli-Rijeka - - NCN_it : #VIDEO – #NAPOLI, LE IMMAGINI DELL'ALLENAMENTO IN VISTA DEL #RIJEKA: ECCO LA CLIP DIFFUSA DAL CLUB #NapoliRijeka… -