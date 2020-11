Napoli, ancora niente stipendi dall’inizio della stagione (Di mercoledì 25 novembre 2020) Napoli niente stipendi – Clima ad alta tensione a Napoli. Nei giorni scorsi sia quotidiani che siti d’informazione hanno raccontato di una lite negli spogliatoi tra Gattuso e i calciatori in seguito alla sconfitta con il Milan. Un confronto squadra-allenatore talmente intenso e pieno di botta e risposta, che a un certo punto Rino ha paventato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020)– Clima ad alta tensione a. Nei giorni scorsi sia quotidiani che siti d’informazione hanno raccontato di una lite negli spogliatoi tra Gattuso e i calciatori in seguito alla sconfitta con il Milan. Un confronto squadra-allenatore talmente intenso e pieno di botta e risposta, che a un certo punto Rino ha paventato L'articolo

ZZiliani : Non capisco perchè i giornali italiani non si scaglino contro l’UEFA che ancora non ha dato partita persa e 1 punto… - sbonaccini : ??#SPORT, ancora un grande evento in Emilia-Romagna: la FINALE di @SupercoppaITA al Mapei Stadium di Reggio Emilia.… - SsantiagoF13 : RT @CalcioFinanza: Napoli, ancora niente stipendi alla squadra dall’inizio della stagione - luca7goldenwing : RT @CalcioFinanza: Napoli, ancora niente stipendi alla squadra dall’inizio della stagione - AndreaLazzer : RT @CalcioFinanza: Napoli, ancora niente stipendi alla squadra dall’inizio della stagione -