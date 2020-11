Morte Maradona, le luci del San Paolo accese tutta la notte per ricordarlo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le luci dello Stadio San Paolo di Napoli, questa notte resteranno accese per onorare la memoria di Diego Armando Maradona. Le luci dello stadio che lo hanno reso eterno nel cuore dei tifosi napoletani e di tutti gli amanti del calcio, resteranno accese per non dimenticare il campione scomparso oggi. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ledello Stadio Sandi Napoli, questaresterannoper onorare la memoria di Diego Armando. Ledello stadio che lo hanno reso eterno nel cuore dei tifosi napoletani e di tutti gli amanti del calcio, resterannoper non dimenticare il campione scomparso oggi. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

