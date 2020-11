Morte Maradona, Lapo Elkann: “Ci prendevano in giro, rimarrai il mio numero uno” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Era mio vero amico, leggenda dal cuore d’oro”. Queste le parole di Lapo Elkann dopo la prematura scomparso del Maradona. Elkann ha voluto unirsi al cordoglio di Twitter per ricordare la leggenda argentina: “Sul web vedevo spesso la mia foto con Maradona. Era per prenderci in giro per le nostre dipendenze. Loro però non sapevano che io ero onorato di stare vicino a Diego perché era un mio vero amico”. Lapo, come la maggior parte delle persone che lo hanno conosciuto, è sconvolto da questa tragedia ma ci tiene a mandare comunque un ultimo saluto a Diego: “Mi manchi già Leggenda dal cuore d’Oro. Sei e rimarrai il mio n.1?. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Era mio vero amico, leggenda dal cuore d’oro”. Queste le parole didopo la prematura scomparso delha voluto unirsi al cordoglio di Twitter per ricordare la leggenda argentina: “Sul web vedevo spesso la mia foto con. Era per prenderci inper le nostre dipendenze. Loro però non sapevano che io ero onorato di stare vicino a Diego perché era un mio vero amico”., come la maggior parte delle persone che lo hanno conosciuto, è sconvolto da questa tragedia ma ci tiene a mandare comunque un ultimo saluto a Diego: “Mi manchi già Leggenda dal cuore d’Oro. Sei eil mio n.1?. SportFace.

