L’incertezza della recidiva | se insieme al Covid cresce la paura del futuro

Leggi su leurispes

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilmette a repentaglio le vite nel mondo, in generale cambia le abitudini. Collettive o individuali, importanti o meno, magari piccole e insignificanti, che però hanno assunto valore col tempo. L’intero orizzonte personale è stravolto anche quando non c’è pericolo per la salute o non si è contratta l’infezione; emergono mutamenti nel quotidiano, fatti di rinunce, limiti, divieti. La perdita che registriamo in termini di possibilità di fare e muoverci, riduzioni dei margini di libertà, pesa di più e non dipende dalla quantità del sottratto. Le vite di tutti, anche in questi momenti, non sono affatto semplici, ma più di prima ci sfugge quel concetto, una sorta di mantra, che permetta, stavolta come ieri, di dire che andrà tutto bene. Un augurio rasserenante e incoraggiante. Accade di nuovo che si debbano adottare restrizioni dure ...