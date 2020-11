Lautaro Martinez a 360° | “Falcao mio idolo di infanzia Il mio primo tatuaggio fatto…”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 25 novembre 2020) In vista della gara di questa sera a San Siro contro il Real Madrid valida per la quarta giornata del girone di Champions League, l'attaccante dell'Interha parlato nel consueto appuntamento col Matchday Programme. Non solo calcio giocato per il Toro ma anche qualche inedita storia personale.si raccontacaption id="attachment 1039151" align="alignnone" width="522" Inter(getty images)/caption"Il mod’era Falcao, da piccolo lo ammiravo quando giocava al River Plate", ha raccontato. "L'ho conosciuto in Copa America, contro la sua Colombia e gli ho detto di scambiare le maglie. Una delle mie più grandi passioni è il basket, mi piace seguirlo ...