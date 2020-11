“L’amico di Zingaretti ha rifilato un bidone alla Roma”. La Finanza indaga su riciclaggio (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov – Doveva essere il «nuovo Modric». E invece si è rivelato un bidone. Stiamo parlando di Ante Coric, giovane centrocampista croato della Roma attualmente in prestito in Olanda. Detta così, sembra uno dei tanti abbagli del calciomercato, con giocatori pompati dagli agenti fino all’inverosimile e finiti presto nel dimenticatoio. Al contrario, i risvolti della vicenda non sono esclusivamente sportivi. Tant’è che la Guardia di Finanza ha aperto un fascicolo sul trasferimento di Coric alla Roma. L’ipotesi al vaglio è quella di riciclaggio. Una brutta storia che potrebbe coinvolgere anche la politica. E più in particolare il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. Coric: da nuovo Modric a bidone A dare la notizia delle indagini in corso è stata Repubblica, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov – Doveva essere il «nuovo Modric». E invece si è rivelato un. Stiamo parlando di Ante Coric, giovane centrocampista croato della Roma attualmente in prestito in Olanda. Detta così, sembra uno dei tanti abbagli del calciomercato, con giocatori pompati dagli agenti fino all’inverosimile e finiti presto nel dimenticatoio. Al contrario, i risvolti della vicenda non sono esclusivamente sportivi. Tant’è che la Guardia diha aperto un fascicolo sul trasferimento di CoricRoma. L’ipotesi al vaglio è quella di. Una brutta storia che potrebbe coinvolgere anche la politica. E più in particolare il segretario del Partito democratico, Nicola. Coric: da nuovo Modric aA dare la notizia delle indagini in corso è stata Repubblica, ...

Stefania_1972 : RT @IlPrimatoN: L'indagine che può inguaiare il segretario del Pd - lantanidos : RT @SfigaCatrame: La Finanza indaga per riclicaggio l'amico e consigliere di Zingaretti, per l'acquisto di Ante Coric alla Roma ma poi rive… - SfigaCatrame : La Finanza indaga per riclicaggio l'amico e consigliere di Zingaretti, per l'acquisto di Ante Coric alla Roma ma po… - RenzoCianchetti : RT @IlPrimatoN: L'indagine che può inguaiare il segretario del Pd - marcoranieri72 : RT @IlPrimatoN: L'indagine che può inguaiare il segretario del Pd -

