Inter-Real Madrid, Conte: "Il gol e il rosso ci hanno tagliato le gambe" (Di giovedì 26 novembre 2020) Antonio Conte nel post partita di Inter-Real Madrid, match della quarta giornata della Champions League 2020/2021 L'allenatore dell'Inter Antonio Conte, al termine del match perso contro il Real Madrid per 2 a 0 e valevole per la quarta giornata della Champions League 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: "Già di base è difficile giocare contro squadre importanti come il Real Madrid, se pronti via prendi gol e resti in 10, diventa una montagna difficile da scalare. Si è vista la differenza tra noi e loro, ma questo non ci deve abbattere: ci deve far capire che c'è una strada da percorrere con umiltà e capire dove ci si trova, senza ...

