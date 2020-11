Inter-Real Madrid, 22 anni fa la notte di Roberto Baggio (Di mercoledì 25 novembre 2020) Inter-Real Madrid, 25 novembre 1998: la notte di Roberto Baggio. Il destino sembra essersi divertito a giocare con le date e con la storia, perché, oggi come allora, il 25 novembre a San Siro si gioca Inter-Real Madrid. Un tuffo nel passato, un tuffo al cuore per tutti i tifosi nerazzurri che ricordano perfettamente quella partita passata alla storia. Serata d'autunno, fredda e umida, ma con San Siro ribollente di calore e di entusiasmo, perché alla Scala del calcio arrivavano i campioni d'Europa in carica. Era ancora la fase a gironi, nella sfida dell'andata (giocata a Siviglia per la squalifica del Bernabeu), il Real vinse 2-0. Serviva vincere, proprio come stavolta, per non compromettere il girone. Le cronache di ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 25 novembre 2020), 25 novembre 1998: ladi. Il destino sembra essersi divertito a giocare con le date e con la storia, perché, oggi come allora, il 25 novembre a San Siro si gioca. Un tuffo nel passato, un tuffo al cuore per tutti i tifosi nerazzurri che ricordano perfettamente quella partita passata alla storia. Serata d'autunno, fredda e umida, ma con San Siro ribollente di calore e di entusiasmo, perché alla Scala del calcio arrivavano i campioni d'Europa in carica. Era ancora la fase a gironi, nella sfida dell'andata (giocata a Siviglia per la squalifica del Bernabeu), ilvinse 2-0. Serviva vincere, proprio come stavolta, per non compromettere il girone. Le cronache di ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO Le foto dei nerazzurri in campo in vista di #InterReal ?? ?? - FBiasin : Ad oggi #Inter e #Real non hanno mai parlato di uno scambio #Eriksen-#Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momen… - MatteoBarzaghi : Inter: Sensi ha ripreso a fare parte del lavoro con la squadra. Real Madrid: Benzema si allena ancora a parte e a q… - Curini : E niente. Non lo capiscono proprio. L’anno scorso prima di #InterBarcellona: il Barca gioca con le riserve. Per l’I… - NotizieIN : INTER REAL MADRID Streaming, dove vederla in Diretta TV -