I sindaci chiedono più autobus: "Così possiamo riaprire le scuole" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Orari di ingresso e di uscita davvero scaglionati, incremento di mezzi di trasporto, soprattutto extraurbani, Così da evitare affollamenti sugli autobus e alle fermate. Ecco le richieste dei sindaci delle grandi città metropolitane seduti al tavolo con il ministro dell’Istruzione Luciana Azzolina. Tutti desiderano fare in modo che a dicembre riaprano le scuole superiori di tutta Italia ma i sindaci chiedono garanzie per scongiurare i contagi Covid. Non una riapertura al buio. “Servono protocolli sanitari univoci e chiari – chiede il presidente dell’Anci Antonio Decaro - per fissare lemodalità di tracciamento e di quarantena”. Soprattutto servono test rapidi in tutte le Regioni. Intanto durante la riunione è emersa anche la necessità dell’adeguamento tecnologico delle ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Orari di ingresso e di uscita davvero scaglionati, incremento di mezzi di trasporto, soprattutto extraurbani,da evitare affollamenti suglie alle fermate. Ecco le richieste deidelle grandi città metropolitane seduti al tavolo con il ministro dell’Istruzione Luciana Azzolina. Tutti desiderano fare in modo che a dicembre riaprano lesuperiori di tutta Italia ma igaranzie per scongiurare i contagi Covid. Non una riapertura al buio. “Servono protocolli sanitari univoci e chiari – chiede il presidente dell’Anci Antonio Decaro - per fissare lemodalità di tracciamento e di quarantena”. Soprattutto servono test rapidi in tutte le Regioni. Intanto durante la riunione è emersa anche la necessità dell’adeguamento tecnologico delle ...

Ettore_Rosato : Possibile ancora non ci sia una soluzione per il commissario sanità in #Calabria?Tutti i sindaci della regione,senz… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: I sindaci chiedono più autobus: 'Così possiamo riaprire le scuole' - HuffPostItalia : I sindaci chiedono più autobus: 'Così possiamo riaprire le scuole' - AltraComo : I sindaci chiedono la revisione della 23 noi rispondiamo con una PDL a misura territoriale - askanews_ita : I sindaci chiedono ad Azzolina di riaprire al più presto. #COVID19 #scuola -

Ultime Notizie dalla rete : sindaci chiedono I sindaci chiedono ad Azzolina di riaprire al più presto askanews I sindaci chiedono più autobus: "Così possiamo riaprire le scuole"

Antonio Decaro, presidente dell'Anci: “Servono protocolli sanitari univoci e chiari per fissare le modalità di tracciamento e di quarantena” ...

Sindaco di Roma, Giorgia Meloni: “Bertolaso? Ci sono anche altri nomi”

In primavera elezioni amministrative e tengono banco le candidature per la poltrona di sindaco di Roma. Giorgia Meloni svela le possibili soluzioni ...

Antonio Decaro, presidente dell'Anci: “Servono protocolli sanitari univoci e chiari per fissare le modalità di tracciamento e di quarantena” ...In primavera elezioni amministrative e tengono banco le candidature per la poltrona di sindaco di Roma. Giorgia Meloni svela le possibili soluzioni ...