Giorgia Meloni: 'Sono per un centrodestra confederato' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questioni linguistiche. E poi a destra dire 'confederati' suona meglio perché riporta ai 'sudisti' della guerra civile americana i cui monumenti e le cui gesta Sono il riferimento della galassia dell'... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questioni linguistiche. E poi a destra dire 'confederati' suona meglio perché riporta ai 'sudisti' della guerra civile americana i cui monumenti e le cui gestail riferimento della galassia dell'...

apavo75 : RT @Pinucci63757977: Il direttore di rai2 è Ludovico Di Meo, uomo fedele alla destra di Giorgia Meloni: il secondo canale ormai è un fortin… - GianpietroCaro1 : RT @SkyTG24: Giorgia Meloni in diretta a #Lintervista di @marialatella - Vito_Cipolla : RT @marcellogemmato: Giorgia Meloni la più amata dagli italiani ???????????? - manu_etoile : RT @dantegiumanini: Solo nella zona di Prato i cinesi mandano in Cina 1 mlo € al giorno esentasse , col money tanfert Giorgia Meloni, la… - Dado5012 : @berlusconi Dopo Malagodi ho votato sempre per Lei. Ma il Suo avvicinamento a questo governo di cialtroni mi ha mol… -