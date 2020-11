Ferlaino in lacrime a Sky | “Sono distrutto Maradona è stato il Napoli degli anni ’80”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 25 novembre 2020) In diretta telefonica a Sky Sport ha parlato l’ex presidente delCorrado. Ha parlato con la voce rotta dal pianto., mi dispiace molto.ha dato molto al, anche a me da un certo punto di vista. Non ho parole, non saprei cosa dire. Sono andato a trovarlo in Argentina quando stava male, èmale parecchie volte ma ha sempre sperato le crisi. E’ una cosa arrivata improvvisamente. I giornali dicevano che stava meglio. Io sono napoletano e come tutti i napoletani siamo molto emozionati, piangiamo, perché èmolto pere per ilun fuoriclasse, un genio, e ai geni non si può chiedere anche di essere uomini ...